(Di martedì 12 ottobre 2021) Tra Ita eè la compagnia spagnola ad aver presentato le offerte più vantaggiose per la copertura deiin continuità territorale da e per la, dal 15 ottobre 2021 al 14 maggio 2022. ...

Advertising

licia35540898 : RT @fisco24_info: Aerei: Volotea verso assegnazione voli agevolati Sardegna: Offerta più vantaggiosa rispetto a Ita - PrimaCommunica2 : Trasporti aerei Sardegna: la spagnola Volotea supera ITA nell’offerta per la continuità territoriale - DividendProfit : Aerei: Volotea verso assegnazione voli agevolati Sardegna – Economia - CorriereQ : Aerei: Volotea verso assegnazione voli agevolati Sardegna - fisco24_info : Aerei: Volotea verso assegnazione voli agevolati Sardegna: Offerta più vantaggiosa rispetto a Ita -

Ultime Notizie dalla rete : Aerei Volotea

Rispetto alla base d'asta di 37 mln, Ita ha presentato un'offerta di 28,4 mln (ribasso 8,5 mln),di 21 milioni (ribasso 15,9 mln): una differenza di 7,3 mln che premia il low cost. Se dovesse ...Non è escluso chepartecipi anche a questo secondo tentativo, ma intanto la low cost ...per vizi formali dal bando d'urgenza da cui poi è stata esclusa anche Ita per mancanza di...CAGLIARI - È la compagnia aerea spagnola Volotea ad aver presentato la migliore offerta dei voli per la continuità territoriale in Sardegna. Più ridotte le percentuali di sconto offerte dalla nuova IT ...Dopo la presentazione delle offerte con ribassi altissimi il sindacato avvisa: hanno fondamentale importanza i servizi che verranno erogati ...