ADL-Insigne: è di nuovo gelo, a un passo dalla firma salta il rinnovo (Di martedì 12 ottobre 2021) De Laurentiis-Insigne: è di nuovo gelo, a un passo dalla firma spunta la richiesta inaccettabile dell’agente del giocatore. Secondo l’edizione de La Gazzetta dello Sport, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 12 ottobre 2021) De Laurentiis-: è di, a unspunta la richiesta inaccettabile dell’agente del giocatore. Secondo l’edizione de La Gazzetta dello Sport, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

TOSADORIDANIELA : RT @Napoli_Report: #Insigne è ancora lontano dal rinnovo di contratto con il #Napoli. Il Napoli non è mai andato oltre alla proposta di un… - DiInterista : @dangiuntolee @antonioamodio15 Ora Adl scaricherà il barile su Insigne - dangiuntolee : @antonioamodio15 Assolutamente di AdL, Insigne non c’entra anzi rimarrebbe però ci sta che chieda qualcosina in più - ToniAzzurri : @antorendina @ROI05841958 Non facciamo il cattivo pensiero. Però ADL si è mosso, vedendo Pisacane. E il ds Giuntoli… - ToniAzzurri : @antorendina @ROI05841958 Diciamo che Insigne è stato molto bravo a dribblare per settimane, recitando un copione d… -