Adele dimagrita di 30 chili in un anno, merito della dieta Sirt? Ecco cos’è e come funzionano le diete chetogeniche (Di martedì 12 ottobre 2021) I suoi fan non hanno creduto ai loro occhi quando hanno visto le foto della loro beniamina pubblicate su Instagram che la ritraevano in “tiro”, senza più le sue rotondità. Un cambiamento radicale quello di Adele, la famosa cantante inglese che ha affermato di avere perso 30 kg in un anno. Le ipotesi di questo dimagrimento si sono poi rincorse. Si è parlato di dieta chetogenica, in particolare la “dieta Sirt”, anche se Adele stessa ha affermato su Vogue Uk che il merito in realtà di questo risultato è stato solo tanta palestra e mangiare un po’ di tutto. Ma ormai l’effetto mediatico sulla presunta dieta che prevede eliminazione degli zuccheri e dei grassi saturi, oltre alla riduzione delle porzioni dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) I suoi fan non hcreduto ai loro occhi quando hvisto le fotoloro beniamina pubblicate su Instagram che la ritraevano in “tiro”, senza più le sue rotondità. Un cambiamento radicale quello di, la famosa cantante inglese che ha affermato di avere perso 30 kg in un. Le ipotesi di questo dimagrimento si sono poi rincorse. Si è parlato dichetogenica, in particolare la “”, anche sestessa ha affermato su Vogue Uk che ilin realtà di questo risultato è stato solo tanta palestra e mangiare un po’ di tutto. Ma ormai l’effetto mediatico sulla presuntache prevede eliminazione degli zuccheri e dei grassi saturi, oltre alla riduzione delle porzioni dei ...

