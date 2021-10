Addio ad Italia 1 e Canale 5, ora solo in HD: se non li vedi usa questo trucco coi nuovi DVB-T2 (Di martedì 12 ottobre 2021) Sul digitale terrestre i canali minori di RAI e Mediaset a breve si vedranno solo in HD, ma sono in arrivo importanti novità anche per Italia 1 e Canale 5 sul digitale satellitare. Digitale Terrestre (Adobe Stock)Dal 20 ottobre inizia la migrazione verso il nuovo digitale terrestre, una prima fase tecnica che anticipa lo switch-off, lo spegnimento della vecchia banda in favore della nuova. Stiamo passando alla nuova generazione per la decisione dell’Unione Europea di lasciare spazio al nuovo 5G, che passa proprio sulle frequenze del vecchio digitale terrestre. Rispetto alle date annunciate nel corso dell’ultimo anno c’è stato un rallentamento, perché milioni di Italiani non erano pronti, a causa di televisioni o decoder non adatti al nuovo DVB-T2. Infatti va effettuata una verifica al proprio impianto, soprattutto se ... Leggi su computermagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Sul digitale terrestre i canali minori di RAI e Mediaset a breve si vedrannoin HD, ma sono in arrivo importanti novità anche per1 e5 sul digitale satellitare. Digitale Terrestre (Adobe Stock)Dal 20 ottobre inizia la migrazione verso il nuovo digitale terrestre, una prima fase tecnica che anticipa lo switch-off, lo spegnimento della vecchia banda in favore della nuova. Stiamo passando alla nuova generazione per la decisione dell’Unione Europea di lasciare spazio al nuovo 5G, che passa proprio sulle frequenze del vecchio digitale terrestre. Rispetto alle date annunciate nel corso dell’ultimo anno c’è stato un rallentamento, perché milioni dini non erano pronti, a causa di televisioni o decoder non adatti al nuovo DVB-T2. Infatti va effettuata una verifica al proprio impianto, soprattutto se ...

Advertising

Eurosport_IT : È andata in scena l’ultima partita della storia della coppia più forte di tutti i tempi in Italia ???? Immensi Danie… - Agenzia_Ansa : Angela Merkel saluta l'Italia, a Roma vede il Papa e Draghi. Visita d'addio della cancelliera: 'Dal premier passi i… - Italia_Notizie : Il ct Davide Cassani e l’addio alla Nazionale di ciclismo: cosa resta di 8 anni alla guida degli Azzurri tra grande… - infoitsport : Italia, Davide Cassani commenta l’addio alla FCI: “Sono un uomo da strada, non da scrivania” - PietroStanizzo : RT @UdcIta: ? Ci ha lasciato il prof. Alberto Brandani, Presidente della Fondazione Formiche e di Federtrasporto. L’UDC perde un vero amico… -