Activia al fianco delle donne con Act4Change

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 ottobre 2021) Milano, 12 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Dare un supporto attivo alleche sono state colpite dalla crisi, fino a perdere il lavoro a causa della pandemia. Questo è l'obiettivo di, il programma cheha disegnato insieme a Francesca Parviero, di Linkbeat, società innovativa e benefit che sviluppa progetti sui temi del futuro del lavoro e digital mindset, per generare una partecipazione collettiva, inclusiva e autentica. Un progetto che mette la donna al centro per far emergere il valore che ognuna porta dentro di sé ed esprimerlo nella ricerca di nuove opportunità professionali. Prende così il via una serie di iniziative concrete per offrire strumenti di sviluppo personale e professionale e supportare tutte quelleche sono alla ricerca di una ricollocazione professionale, anche grazie a una ...