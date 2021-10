Accompagna la figlia a scuola, poi accusa forti dolori. Nadia muore a 49 anni (Di martedì 12 ottobre 2021) Un’incredibile tragedia ha sconvolto una comunità, che non si capacita di questa morta prematura e improvvisa. Una donna di 49 anni, Nadia, è deceduta a causa di un malore che non le ha lasciato scampo. La signora aveva Accompagnato la figlia di 14 anni a scuola e poco dopo è stata colta da forti dolori allo stomaco e da gravi difficoltà di natura respiratoria. Immediatamente il marito l’ha soccorsa e ha provato a recarsi al pronto soccorso per salvarle la sua vita. Nonostante il coniuge sia stato velocissimo, non ha nemmeno fatto in tempo a raggiungere l’ospedale. La vittima è infatti spirata pochi minuti prima di entrare all’interno del nosocomio, lasciando tutti sotto choc. I medici hanno comunque proceduto all’effettuazione delle consuete ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Un’incredibile tragedia ha sconvolto una comunità, che non si capacita di questa morta prematura e improvvisa. Una donna di 49, è deceduta a causa di un malore che non le ha lasciato scampo. La signora avevato ladi 14e poco dopo è stata colta daallo stomaco e da gravi difficoltà di natura respiratoria. Immediatamente il marito l’ha soccorsa e ha provato a recarsi al pronto soccorso per salvarle la sua vita. Nonostante il coniuge sia stato velocissimo, non ha nemmeno fatto in tempo a raggiungere l’ospedale. La vittima è infatti spirata pochi minuti prima di entrare all’interno del nosocomio, lasciando tutti sotto choc. I medici hanno comunque proceduto all’effettuazione delle consuete ...

