Abruzzo | Lago di San Domenico | il magico posto ideale per una gita fuori porta

(Di martedì 12 ottobre 2021) In, nel comune di Villa(AQ) si nasconde il meravigliosodi San, un luogo incantevole eper trascorrere un week end. LEGGI ANCHE: —, il treno d’epoca a bassa velocità e alta panoramicità: riparte la transiberiana d’Italia Ildi Sanè un bacino artificiale creato dallo sbarramento del fiume Sagittario. Nelsi trovano numerose trote, che vivono indisturbate in queste acque color smeraldo. Sulla sponda di Prato Cardoso, si trova l’unica spiaggia del: per raggiungerla si attraversa un ponte ad arco che si affaccia sullo specchio d’acqua. Sull’eremo di Sanc’è anche una grotta ...

In Abruzzo, nel comune di Villalago (AQ) si nasconde il meraviglioso lago di San Domenico, un luogo incantevole e ideale per trascorrere un week end fuori porta. LEGGI ANCHE: -- Abruzzo, il treno d'epoca a bassa velocità e alta panoramicità: riparte la transiberiana d'Italia Il progetto dell'estrazione di gas metano sul Lago di Bomba, stupendo bacino artificiale in Abruzzo, è stato bocciato. Il no è arrivato pochi giorni fa dal Ministero della Transizione Ecologica e da q ...