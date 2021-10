A Vallo della Lucania aperto il centro antiviolenza Sunshine (Di martedì 12 ottobre 2021) di Monica De Santis Lo scorso 7 ottobre in località Massa di Vallo della Lucania, nelle vicinanze del Santuario della Madonnina della Vittoria, è stato inaugurato, alla presenza del sindaco e del Vescovo il centro antiviolenza Sunshine. In una comunità che ha la dimensione giusta di riservatezza per permettere all’ equipe multidisciplinare di prendere in carico non solo la donna, ma tutti i fardelli e i carichi che porta con se. I sociologi hanno il compito di creare connessioni, coordinare, raccordare e mediare tra le parti. Il centro antiviolenza opererà secondo le finalità, gli obiettivi e le metodologie stabilite dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 12 ottobre 2021) di Monica De Santis Lo scorso 7 ottobre in località Massa di, nelle vicinanze del SantuarioMadonninaVittoria, è stato inaugurato, alla presenza del sindaco e del Vescovo il. In una comunità che ha la dimensione giusta di riservatezza per permettere all’ equipe multidisciplinare di prendere in carico non solo la donna, ma tutti i fardelli e i carichi che porta con se. I sociologi hanno il compito di creare connessioni, coordinare, raccordare e mediare tra le parti. Ilopererà secondo le finalità, gli obiettivi e le metodologie stabilite dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti ...

