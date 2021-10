A Torino l’altra indagine su Forza Nuova per apologia del fascismo: nel 2019 lo striscione che lasciava pochi dubbi, nelle sedi armi e svastiche (Di martedì 12 ottobre 2021) Si è chiusa l’indagine della procura di Torino a carico di Forza Nuova. Il movimento era accusato di apologia di fascismo. Secondo quanto riportato da Ansa, gli indagati sono tre, tra i quali anche il coordinatore regionale Luigi Cortese. Il caso è quello di uno striscione comparso nel 2019 in corso Unità d’Italia, sul quale era scritto: «Spezza le catene dell’usura, vota fascista, vota Forza Nuova». Cortese ha sempre negato di essere l’autore e di avere autorizzato l’iniziativa. Quell’episodio aveva dato luogo a varie perquisizioni da parte della Digos, nelle sedi del movimento a Ivrea e nelle abitazioni di alcuni militanti tra Torino e Cuneo. Busti ... Leggi su open.online (Di martedì 12 ottobre 2021) Si è chiusa l’della procura dia carico di. Il movimento era accusato didi. Secondo quanto riportato da Ansa, gli indagati sono tre, tra i quali anche il coordinatore regionale Luigi Cortese. Il caso è quello di unocomparso nelin corso Unità d’Italia, sul quale era scritto: «Spezza le catene dell’usura, vota fascista, vota». Cortese ha sempre negato di essere l’autore e di avere autorizzato l’iniziativa. Quell’episodio aveva dato luogo a varie perquisizioni da parte della Digos,del movimento a Ivrea eabitazioni di alcuni militanti trae Cuneo. Busti ...

Advertising

Open_gol : L'altra indagine su Forza Nuova a Torino - fondieuropei20 : RT @areeinterne: Raggiunta un’altra tappa verso la chiusura degli Accordi di Programma Quadro delle 72 aree SNAI. Il 65° APQ sottoscritto è… - areeinterne : Raggiunta un’altra tappa verso la chiusura degli Accordi di Programma Quadro delle 72 aree SNAI. Il 65° APQ sottosc… - fran_salvadori : Tra una foto e l'altra...al lavoro per il ballottaggio! #Torino ha bisogno di @lorusso_stefano e la partita non è f… - lphaBlack : @branco_secondo @asrclaudio @emilianoavanti n'altra caciara, io me lo spiego solo col fatto che possano dare priori… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino l’altra A Torino l’altra indagine su Forza Nuova per apologia del fascismo: nel 2019 lo striscione che lasciava pochi dubbi, nelle sedi armi e svastiche Open