A Torino il M5s si spacca sul ballottaggio | è partita la “guerra dei mariti”

(Di martedì 12 ottobre 2021) Se le mogli tacciono, parlano i consorti. Dopo le liti tra vertici e militanti, ai cinque stelle sino nella “dei”. Con Chiara Appendino in procinto di partorire e silenziosa sul sostegno al centro sinistra, a esprimersi sui social è Marco Lavatelli. Lo fa prima con un commento ambiguo su Facebook, sotto un post di un consigliere grillino in Sala Rossa, Andrea Russi, poi con un endorsement esplicito, dal suo profilo ufficiale. E non dà un aiuto al candidato dem Stefano Lo Russo. Anzi: “Ieri sera c’è stato un importante avvicinamento al lavoro fatto in questi cinque anni (da parte del candidato di centrodestra, Paolo Damilano, ndr). Dall’altra parte, invece, c’è un documento firmato da Pd e moderati che mette nero su bianco che non vogliono il nostro appoggio. Quindi, perché non ...