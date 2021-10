A Napoli e Ravello la Grande Musica Classica con il Parsifal Piano Trio

(Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti, vedranno protagoniste il, per due serate dedicate alla: Il 27 ottobre 2021 – aComplesso Monumentale dell’Annunziata, 18:30Concert Society Musiche di Suk, Beethoven, Scharwenka e Schumann Il 29 Ottobre 2021 – aSala Scarlatti, 18:00 Conservatorio diSan Pietro a Majellafor Tango: A. Piazzolla Otoño Porteño – Invierno Porteño – Primavera Porteña – Verano Porteño Escualo Oblivion La Muerte del Angel Meditango Adios Nonino Libertango Il talento e l’eccellenza di Jalle Feest, di Emilia Slugocka e di Anna Paola Milea si mescolano e si fondono in un ...

