A bordo si parla woke: British Airways abolisce il "ladies and gentlemen" (Di martedì 12 ottobre 2021) Addio al classico "ladies and gentlemen", benvenuto a un più neutro "passengers". Il quotidiano britannico Telegraph riporta la notizia secondo cui nel Regno Unito i piloti della British Airways hanno ricevuto la raccomandazione di rivolgersi ai propri clienti cercando di promuovere il più possibile l'inclusione. E quale modo migliore per celebrare la diversità se non livellare del tutto le differenze di genere? Un portavoce della compagnia di bandiera ha dichiarato alla stampa: "Siamo impegnati ad assicurare che ogni nostro cliente si senta benvenuto mentre viaggia con noi". Nel settore del trasporto aereo, la decisione segue quella della rivale tedesca Lufthansa, che dal luglio scorso ha scelto di adottare un linguaggio più gender-neutral, in linea con quanto stabilito sin dal 2019 anche da EasyJet e Air ...

