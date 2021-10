4 consigli beauty per 4 alberi che fanno bene all’ambiente e alla bellezza (Di martedì 12 ottobre 2021) Preservare il nostro Pianeta, partendo dagli alberi, che rappresentano il polmone verde del mondo e sono fondamentali per il futuro. È questo l’impegno di Abiby e Treedom che hanno scelto di collaborare per regalarci un futuro migliore con un progetto straordinario. Talent scout del prodotti must have e leader nel settore beauty, Abiby, si è schierata con Treedom, la prima piattaforma web che consente di piantare un albero a distanza. L’obiettivo: piantare mille nuovi alberi con la nascita della foresta Abiby. Piante eccezionali, come Avocado, Neem, Caffè, Cacao, Tephrosia, Papaya, Grevillea e Markhamia, verranno piantate e curate in Kenya, Ecuador, Tanzania e Madagascar. Non solo: nella beauty box You Glow Girl, le abbonate di Abiby potranno trovare una selezione di prodotti eco-friendly, una bag in tela e un buono ... Leggi su dilei (Di martedì 12 ottobre 2021) Preservare il nostro Pianeta, partendo dagli, che rappresentano il polmone verde del mondo e sono fondamentali per il futuro. È questo l’impegno di Abiby e Treedom che hanno scelto di collaborare per regalarci un futuro migliore con un progetto straordinario. Talent scout del prodotti must have e leader nel settore, Abiby, si è schierata con Treedom, la prima piattaforma web che consente di piantare un albero a distanza. L’obiettivo: piantare mille nuovicon la nascita della foresta Abiby. Piante eccezionali, come Avocado, Neem, Caffè, Cacao, Tephrosia, Papaya, Grevillea e Markhamia, verranno piantate e curate in Kenya, Ecuador, Tanzania e Madagascar. Non solo: nellabox You Glow Girl, le abbonate di Abiby potranno trovare una selezione di prodotti eco-friendly, una bag in tela e un buono ...

