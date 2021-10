250 casi di gastroenterite nel teatino, l'analisi parlano di batterio nell'acqua (Di martedì 12 ottobre 2021) Pescara - Ci sarebbe un batterio termoresistente, il Clostridium perfringens, all'origine dei casi di infezione gastrointestinale registrati a San Valentino in Abruzzo Citeriore e nelle zone limitrofe. E' emerso dalle prime analisi per la verifica della qualità dell'acqua, secondo quanto riferito dal sindaco Antonio D'Angelo, informato telefonicamente dalla Asl di Pescara. Intanto i casi di gastroenteriti sono saliti a circa 250, considerando anche una ventina di episodi nella vicina Scafa (Pescara). Solo a San Valentino è stato interessato più del 10% della popolazione, con sintomi quali dissenteria, vomito e febbre. Il Comune, trattandosi di un batterio che resiste alle alte temperature, sta predisponendo un'ordinanza con cui si vieta qualsiasi ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 12 ottobre 2021) Pescara - Ci sarebbe untermoresistente, il Clostridium perfringens, all'origine deidi infezione gastrointestinale registrati a San Valentino in Abruzzo Citeriore ee zone limitrofe. E' emerso dalle primeper la verifica della qualità dell', secondo quanto riferito dal sindaco Antonio D'Angelo, informato telefonicamente dalla Asl di Pescara. Intanto idi gastroenteriti sono saliti a circa 250, considerando anche una ventina di episodia vicina Scafa (Pescara). Solo a San Valentino è stato interessato più del 10% della popolazione, con sintomi quali dissenteria, vomito e febbre. Il Comune, trattandosi di unche resiste alle alte temperature, sta predisponendo un'ordinanza con cui si vieta qualsiasi ...

