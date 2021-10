2021 TA8 sul primo gradino di Torino (Di martedì 12 ottobre 2021) L'asteroide PHA, scoperto a inizio mese, esibisce una probabilità bassa ma non trascurabile di venirci addosso nel 2034 ed è quindi attualmente l'unico oggetto ad occupare il primo livello di attenzione nella scala della pericolosità. Leggi su aliveuniverse.today (Di martedì 12 ottobre 2021) L'asteroide PHA, scoperto a inizio mese, esibisce una probabilità bassa ma non trascurabile di venirci addosso nel 2034 ed è quindi attualmente l'unico oggetto ad occupare illivello di attenzione nella scala della pericolosità.

Advertising

_AliveUniverse : #NEOnews asteroidi Abbiamo un nuovo candidato impattatore che è al livello 1 sulla scala di Torino; si tratta di 20… - EliBonora : #NEOnews #asteroids 2021 TA8: a new level 1 impactor candidate on the Turin scale; diameter 200m; impact in 2034… -