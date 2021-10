“Yara” | Netflix rilascia il trailer del film del regista Marco Tullio Giordana

(Di lunedì 11 ottobre 2021) “, tredici anni. Il mio nome è di origine araba e significa ‘farfalla’”. Comincia così ildi, ildiretto dalde La meglio gioventù,, e in arrivo suil 5 novembre. Come si intuisce, la pellicola racconta la storia diGambirasio, la ragazzina di 13 anni, giovane promessa della ginnastica ritmica, scomparsa nel 2010 a Brambate Sopra, nel bergamasco, e ritrovata senza vita tre mesi più tardi. Vi raccomandiamo... 10 anni senzaGambirasio 10 anni fa la scomparsa diGambirasio, poi ritrovata senza vita 3 mesi dopo. Una storia atroce di ...

A partire dal prossimo 5 novembre arriva suil film, basato sulla storia diGambirasio , la giovane tredicenne scomparsa nel 2010 da Brembate Sopra, in provincia di Bergamo e rinvenuta tre mesi dopo senza vita. Un omicidio ...Il risultato è un film,, diretto dal regista de La meglio gioventù Marco Tullio Giordana, e in arrivo suil 5 novembre. Si tratta di un progetto ambizioso che cerca, con estrema ...Yara, scheda del film di Marco Tullio Giordana, con Chiara Bono e Alessio Boni, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando esce il film e dove vederlo al cinema o in Streaming onli ...Netflix ha diffuso il trailer di Yara, il film originale Netflix diretto da Marco Tullio Giordana basato sull'omicidio di Yara Gambirasio ...