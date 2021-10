WTA1000 Indian Wells 2021 | Jasmine Paolini si ferma al terzo turno! Jessica Pegula vince in 2 set

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ci ha provato. L’azzurra (n.63 del mondo) si è dovuta arrendere nel match valido per ilturno deldi(Stati Uniti) alla padrona di casa(n.24 del mondo). L’americana si è imposta con il punteggio di 6-4 6-1 in 1 ora di gioco. Un successo netto in cui il differente peso di palla tra le due tenniste ha sorriso alla statunitense, nonostante gli strenui tentativi didi rimanere attaccata alla partita. E così saràa continuare questo percorso e negli ottavi di finale ad attenderla l’ucraina Elina Svitolina (n.7 del mondo) a segno contro la rumena Sorana-Mihaela Cirstea. Nel primo set l’avvio è letale alla nostra portacolori. L’americana scatta meglio ...

Advertising

OA_Sport : #Tennis Jessica Paolini deve arrendersi al terzo turno a Jessica Pegula: l'americana agli ottavi del #WTA… - infoitsport : WTA1000 Indian Wells 2021, Camila Giorgi cede nettamente ad Amanda Anisimova nel 2° turno. Azzurra con problemi fis… - OA_Sport : #tennis #IndianWells Brutta sconfitta al 2° turno per Camila Giorgi: l'azzurra condizionata da problemi alla cavigl… - infoitsport : WTA1000 Indian Wells 2021, Camila Giorgi cede nettamente ad Amanda Anisimova nel 2° turno - zazoomblog : WTA1000 Indian Wells 2021 Camila Giorgi cede nettamente ad Amanda Anisimova nel 2° turno - #WTA1000 #Indian #Wells… -

Ultime Notizie dalla rete : WTA1000 Indian

Nel primo set Camila è costretta da subito a inseguire, perdendo il primo turno al servizio. La nostra portacolori ha la forza di reagire, pareggiando il conto immediatamente, ma fatica terribilmente ...Nel secondo set Anisimova prende decisamente il largo. L'azzurra commette troppi errori ed è facile per Anisimova ottenere due break consecutivi e volare sul 4 - 0. Il sipario cala sul 6 - 1, frutto ...Tennis | Featured, WTA | Nella giornata in cui saluta anche l'ultima italiana in campo, Jasmine Paolini, l'unico scossone di rilievo nel tabellone femminile del WTA 1000 di Indian ...Nessun italiano impegnato in singolare, mentre Fognini e Sonego giocheranno insieme il doppio. Masters 1000 e Wta 1000 Indian Wells 2021: programma, orari lunedì 11 ottobre. by Antonio Sepe. Daniil Me ...