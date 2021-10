World Route, Cattaneo (SACBO): “Segnali ripresa. Stagione invernale ricca di novità” (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’aeroporto di Milano Bergamo si appresta a dare il via, da fine ottobre, all’attività operativa invernale più cospicua di sempre con 114 destinazioni in 39 Paesi effettuati da 16 compagnie aeree. Lo ha dichiarato Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di SACBO, intervenuto a World Routes 2021, il più importante evento mondiale dell’aviazione commerciale che si conclude domani a Milano. La fase di ripresa del trasporto aereo al Caravaggio ha registrato una quota passeggeri pari al 70% rispetto al 2019 con un trend in crescita che dovrebbe portare a un consuntivo annuale di 6,2 milioni di passeggeri. L’aeroporto di Milano Bergamo si appresta anche ad inaugurare l’estensione dell’area Schengen del terminal con un numero di 15 gate a cui si aggiungono i 10 della ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’aeroporto di Milano Bergamo si appresta a dare il via, da fine ottobre, all’attività operativapiù cospicua di sempre con 114 destinazioni in 39 Paesi effettuati da 16 compagnie aeree. Lo ha dichiarato Giacomo, direttore commerciale aviation di, intervenuto as 2021, il più importante evento mondiale dell’aviazione commerciale che si conclude domani a Milano. La fase didel trasporto aereo al Caravaggio ha registrato una quota passeggeri pari al 70% rispetto al 2019 con un trend in crescita che dovrebbe portare a un consuntivo annuale di 6,2 milioni di passeggeri. L’aeroporto di Milano Bergamo si appresta anche ad inaugurare l’estensione dell’area Schengen del terminal con un numero di 15 gate a cui si aggiungono i 10 della ...

