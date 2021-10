Windows 11 per tutti, come installare il nuovo sistema operativo (anche senza i requisiti) (Di lunedì 11 ottobre 2021) Per installare Windows 11 servono alcuni requisiti, ma pare ci sia un modo per istallarlo anche senza che il pc li soddisfi: ecco come. Lo scorso 5 ottobre Microsoft ha ufficialmente rilasciato la nuova versione del software per personal computer proprietario: Windows 11. Il nuovo sistema operativo dell’azienda americana è stato rilasciato gratuitamente e chiunque possieda già una copia di Windows 10 può idealmente scaricarlo sul proprio pc. Tuttavia il computer deve soddisfare alcuni requisiti minimi: Processore dual-core da 1 GHz (o superiore) Almeno 4GB di memoria Ram Almeno 64GB di spazio di archiviazione TPM versione 2.0 Scheda video compatibile con DirectX ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Per11 servono alcuni, ma pare ci sia un modo per istallarloche il pc li soddisfi: ecco. Lo scorso 5 ottobre Microsoft ha ufficialmente rilasciato la nuova versione del software per personal computer proprietario:11. Ildell’azienda americana è stato rilasciato gratuitamente e chiunque possieda già una copia di10 può idealmente scaricarlo sul proprio pc. Tuttavia il computer deve soddisfare alcuniminimi: Processore dual-core da 1 GHz (o superiore) Almeno 4GB di memoria Ram Almeno 64GB di spazio di archiviazione TPM versione 2.0 Scheda video compatibile con DirectX ...

