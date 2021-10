Wijnaldum: «Non sono felice al PSG. Non è la situazione che volevo» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Georginio Wijnaldum si sfoga ai microfoni di NOS sulla situazione che sta vivendo al PSG. Le sue parole Georginio Wijnaldum è uno dei colpi della faraonica campagna acquisti estiva del Paris Saint Germain. L’olandese, tuttavia, non sta giocando e ai microfoni di NOS si sfoga così: «Non posso dire di essere completamente felice. Perché la situazione non è quella che volevo. Ma questo è il calcio e dovrò imparare ad affrontarlo. sono un combattente. Devo rimanere positivo e lavorare sodo per capovolgere la situazione. Ho giocato molto negli ultimi anni, sono sempre stato in forma e ho fatto anche molto bene. Questa è una cosa diversa a cui ci si deve abituare. Non vedevo l’ora di fare il nuovo passo e poi succede questo. È molto ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Georginiosi sfoga ai microfoni di NOS sullache sta vivendo al PSG. Le sue parole Georginioè uno dei colpi della faraonica campagna acquisti estiva del Paris Saint Germain. L’olandese, tuttavia, non sta giocando e ai microfoni di NOS si sfoga così: «Non posso dire di essere completamente. Perché lanon è quella che. Ma questo è il calcio e dovrò imparare ad affrontarlo.un combattente. Devo rimanere positivo e lavorare sodo per capovolgere la. Ho giocato molto negli ultimi anni,sempre stato in forma e ho fatto anche molto bene. Questa è una cosa diversa a cui ci si deve abituare. Non vedevo l’ora di fare il nuovo passo e poi succede questo. È molto ...

