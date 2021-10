WhatsApp, come mettere in pausa un messaggio vocale mentre lo registri (Di lunedì 11 ottobre 2021) WhatsApp lancia il nuovo aggiornamento con una vera e propria chicca: potrai mettere in pausa un messaggio vocale mentre lo stai registrando. Arriva una delle funzioni più attese sull’app di messaggistica istantanea (via Screenshot)WhatsApp ancora oggi è una delle app più utilizzate al mondo. Infatti l’applicazione di messaggistica istantanea conta più di due miliardi di utenti attivi al mondo. Inoltre nonostante il successo sconfinato, gli sviluppatori sono continuamente a lavoro per migliorare l’applicazione. A svelare l’ultima novità in arrivo ci ha pensato il portale WABetaInfo. Infatti sta per arrivare un nuovo tool per i messaggi vocali. A breve tutti gli utenti potranno interrompere i messaggi vocali, per poi riprenderli successivamente. Il ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 11 ottobre 2021)lancia il nuovo aggiornamento con una vera e propria chicca: potraiinunlo stai registrando. Arriva una delle funzioni più attese sull’app di messaggistica istantanea (via Screenshot)ancora oggi è una delle app più utilizzate al mondo. Infatti l’applicazione di messaggistica istantanea conta più di due miliardi di utenti attivi al mondo. Inoltre nonostante il successo sconfinato, gli sviluppatori sono continuamente a lavoro per migliorare l’applicazione. A svelare l’ultima novità in arrivo ci ha pensato il portale WABetaInfo. Infatti sta per arrivare un nuovo tool per i messaggi vocali. A breve tutti gli utenti potranno interrompere i messaggi vocali, per poi riprenderli successivamente. Il ...

Advertising

GiuliaSalemi93 : Anche se instagram e whatsapp ci hanno abbandonati, noi non lo faremo mai e ci vediamo alle 20.45 con il… - SkySport : Whatsapp, Facebook e Instagram down: come hanno reagito su Twitter le squadre di calcio #SkySport #Whatsapp… - rtl1025 : ?? I problemi alla linea di #whatsapp ha conseguenze anche sullo svolgimento dello scrutinio elettorale. Ad es.… - LinaFerris : Sabato 16 alla Maison Erotique di Giarre ci sarà LINGERIE NIGHT, l'evento del mese Mi piace vestire sexy e mettere… - Patriziospe : @valy_s Oramai Twitter è come la chat di whatsapp di terza elementare … -