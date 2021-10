Volley | Superlega al via | sorpresa Modena battuta a Monza

Advertising

modenavolley : ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ! ?? ?? @VeroVolleyMonza ??? Arena di Monza ?? 18.00 ?? RaiSport ??? Volleyball World ?? Uno Volley… - infoitsport : Volley, Monza-Modena oggi in tv: orario e diretta streaming Superlega 2021/2022 - infoitsport : Volley, SuperLega 2021-2022: Monza batte Modena nel big-match! Perugia liquida Cisterna, ok Piacenza - infoitsport : Volley Superlega: Piacenza-Consar Ravenna 3-1 - infoitsport : Volley, SuperLega 2021-2022: Vibo Valentia incomincia con una vittoria, espugnata Taranto -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Superlega

Bologna, 11 ottobre 2021 " Il campionato di, dopo i successi estivi con la nazionale , è finalmente partito. La stagione deidi club è iniziata con la Serie A e subito si registra una grande sorpresa. In attesa del posticipo di ..., vittoria all'esordio nella nuova stagione per la Tonno Callipo, che sbanca Taranto per 1 - 3:...la Callipo porta a casa tre punti importanti per iniziare al meglio il suo 15° torneo diBologna, 11 ottobre 2021 – Il campionato di Superlega, dopo i successi estivi con la nazionale, è finalmente partito. La stagione dei volley di club è iniziata con la Serie A e subito si registra una ...Stasera (ore 20.30) andrà in scena il posticipo tra Taranto e Vibo Valentia I brianzoli si sono inventati la rimonta da brividi contro i Canarini, corazzata con i vari Bruninho ed Earvin Ngapeth, inca ...