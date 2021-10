Volley: Martina Guiggi annuncia il ritiro dopo 20 anni di successi tra club e nazionale (Di lunedì 11 ottobre 2021) ”C’è sempre un po’ di tristezza e nostalgia nel dire definitivamente addio ad uno sport che ti ha dato tanto ed a cui hai donato tutta te stessa’‘. Inizia così la ”lettera” con cui Martina Guiggi annuncia il suo ritiro dalla pallavolo giocata dopo 20 anni di attività professionistica, sempre ai massimi livelli. La centrale di Pisa chiude una carriera costellata di successi tra cui spiccano i quattro scudetti, di cui tre consecutivi dal 2008 al 2010 con la Scavolini Pesaro, in un triennio ricchissimo di vittorie per la squadra marchigiana che si aggiudicò anche una Coppa Italia, tre Supercoppe italiane e una Coppa CEV. Nel suo palmares, Guiggi può vantare, oltre al quarto scudetto ottenuto con la Nordmeccanica Piacenza, altre tre Coppa Italia, due ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021) ”C’è sempre un po’ di tristezza e nostalgia nel dire definitivamente addio ad uno sport che ti ha dato tanto ed a cui hai donato tutta te stessa’‘. Inizia così la ”lettera” con cuiil suodalla pallavolo giocata20di attività professionistica, sempre ai massimi livelli. La centrale di Pisa chiude una carriera costellata ditra cui spiccano i quattro scudetti, di cui tre consecutivi dal 2008 al 2010 con la Scavolini Pesaro, in un triennio ricchissimo di vittorie per la squadra marchigiana che si aggiudicò anche una Coppa Italia, tre Supercoppe italiane e una Coppa CEV. Nel suo palmares,può vantare, oltre al quarto scudetto ottenuto con la Nordmeccanica Piacenza, altre tre Coppa Italia, due ...

