Volley femminile | le migliori italiane della 1 giornata di A1 | Chirichella | Parrocchiale e Danesi sull’onda lunga degli Europei

(Di lunedì 11 ottobre 2021) ROSSELLA OLIVOTTO: Bella partita, la sua, che spinge in alto una Busto sorprendente. Otto punti, 2 muri vincenti, il 60% in attacco e tante palle toccate che favoriscono la difesasquadra di Musso. GIORGIA ZANNONI: Grande debutto del libero di Busto Arsizio che chiude con il 74% in ricezione e con qualche difesa determinante. ANNA: Non impeccabile in attacco, con il 46% di positività ma a tratti devastante a muro. Arrivano 10 punti in totale, con 4 muri vincenti che non bastano a Monza per portare a casa punti. BEATRICE: Se la gioca alla grande nella battaglia a distanza con Zannoni e chiude con l’80% in ricezione dove viene cercata spesso e volentieri dalle battitrici avversarie. Bene, come sempre, anche in difesa. FRANCESCA VILLANI: Contributo importante alla vittoria di Chieri su Perugia con 14 punti ...