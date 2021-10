Volley Bergamo cade alla prima contro il Trentino

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Poteva andare meglio. Il1991 rinato e spinto dal proprio pubblico (613 spettatori) non riesce a festeggiare l’esordio in campionato, in A1 femminile. Peccato, perché non sembrava missione impossibile battere il Delta Despar, soprattutto dopo aver vinto il primo set e quindi aver subito rotto il ghiaccio dell’emozione. L’allenatore Giangrossi parte schierando Di Iulio in regia, al centro Ogoms e Schoelzel, opposta Borgo, in banda capitan Loda e Lanier, libero Faraone. È unmolto concentrato quello del primo set, con Loda che suona la carica anche a muro, imitata da Schoelzel e Ogoms, mentre Lanier affonda i colpi. Punto a punto ma sempre avanti, grazie anche a qualche errore di troppo delle avversarie, soprattutto in ...