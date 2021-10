Volkswagen Polo GTI - In arrivo a fine anno: ecco prezzi e caratteristiche (Di lunedì 11 ottobre 2021) ecco la rinnovata Volkswagen Polo GTI, che va a completare il restyling della gamma. Così, circa quattro anni dopo la presentazione della sesta serie, anche la sportiva di famiglia si mette al passo, sul piano estetico, tecnico e dei contenuti. Il modello, che di listino costa 29.500 euro, è già ordinabile e arriverà in concessionaria a fine 2021. Nel frattempo, nel weekend del 23 e 24 ottobre, si potrà vedere e guidare la gamma della nuova Polo. Rosso passione. Ma torniamo alla Polo GTI, che si riconosce per i paraurti ad hoc, la calandra con banda rossa, i loghi (anche in coda, dove ci sono nuove luci a Led), gli indicatori di direzione dinamici e le prese d'aria a nido d'ape. All'interno, ancora il rosso domina nella parte centrale della plancia, sulle cornici delle maniglie porta ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 11 ottobre 2021)la rinnovataGTI, che va a completare il restyling della gamma. Così, circa quattro anni dopo la presentazione della sesta serie, anche la sportiva di famiglia si mette al passo, sul piano estetico, tecnico e dei contenuti. Il modello, che di listino costa 29.500 euro, è già ordinabile e arriverà in concessionaria a2021. Nel frattempo, nel weekend del 23 e 24 ottobre, si potrà vedere e guidare la gamma della nuova. Rosso passione. Ma torniamo allaGTI, che si riconosce per i paraurti ad hoc, la calandra con banda rossa, i loghi (anche in coda, dove ci sono nuove luci a Led), gli indicatori di direzione dinamici e le prese d'aria a nido d'ape. All'interno, ancora il rosso domina nella parte centrale della plancia, sulle cornici delle maniglie porta ...

