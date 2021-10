(Di lunedì 11 ottobre 2021) Milano, 11 ott. - (Adnkronos) - "I dueascoltati con la formula dell'incidente probatorio, la terza teste è rientrata in Romania e non si presentata, hanno chiarito che c'è stata una piena. Una cosa è certa: il colpo di pistola è partito mentre veniva perpetrata un'altra aggressione da parte di questo ragazzo, il quale dopo averlo fatto cadere aavrebbe raccolto qualcosa di indeterminato". Lo spiega all''Adnkronos Gabriele Pipicelli, difensore dell'ex assessore alla Sicurezza del Comune diMassimoche il 21 luglio scorso uccise in strada, con un colpo di pistola, Youns El Boussettanoui. Colpo di pistola sparato con un proiettile "di libera vendita, non espansivo", precisa ilche si dice soddisfatto al termine ...

fisco24_info : Voghera: legale Adriatici, 'è tornato a lavoro': 'Da un po' Adriatici sta godendo di permessi, ha permessi per anda… - fisco24_info : Voghera: legale Adriatici, 'testimoni confermano sparo da terra, è legittima difesa': 'I due testimoni ascoltati co… - italiaserait : Voghera: legale Adriatici, ‘testimoni confermano sparo da terra, è legittima difesa’ - TV7Benevento : Voghera: legale Adriatici, 'testimoni confermano sparo da terra, è legittima difesa'... -

Ultime Notizie dalla rete : Voghera legale

Adnkronos

...Lapi ha respinto la richiesta di rilascio presentata dai legali dell'ex assessore di, ... avevano presentato la richiesta dopo l'esito delle periezie balistica e medico -, che lasciava, ...... 'Le tempistiche non risolverebbero a breve la questione - fa sapere ilad Adnkronos - ... Il timore è che per questo si rendano irreperibili nonostante vivano a. Da questi atti istruttori ...Colpo di pistola sparato con un proiettile “di libera vendita, non espansivo”, precisa il legale che si dice soddisfatto al termine dell’udienza in tribunale a Pavia a cui ha partecipato il suo assist ...Voghera, l’avvocato leghista uccise il 39enne Youns El Boussettaoui: potrebbe chiedere il rito abbreviato o il patteggiamento. Il gip non ha revocato i domiciliari nonostante il parere contrario del p ...