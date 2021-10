Vite al limite | cosa ne è stato di Irene Walker? Pesava 273 Kg

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Tra i percorsi più tumultuosi e complicati dialc’è sicuramente quello di. Ecco che fine ha fatto e come sta oggi.al(Google Images)In questi anni, il programmaalha attirato su di sé l’attenzione di migliaia di persone. Il docu reality trasmesso su Real Time ha subito delle modifiche tra la prima e l’ultima edizione. Tuttavia, l’attenzione su di esso è rimasto intatto, dove gli spettatori hanno continuato a seguire le vicende dei protagonisti. Il pubblico è emotivamente coinvolto nei viaggi degli individui che hanno seri problemi di obesità. Per questo motivo, dopo aver visto l’intero percorso vogliono conoscere qual è ...

Advertising

infoitcultura : Pesava 320 kg, partecipa a Vite al limite e cambia tutto: com'è oggi - infoitcultura : Com'era prima di Vite al Limite? La sua trasformazione è impressionante - infoitcultura : A Vite al Limite è dimagrita più di 100 kg, ma la sua storia ha commosso: non tutti sanno cosa fa oggi - infoitcultura : Vite al limite, Lashanta White è diversa: come sta oggi? (FOTO) - zazoomblog : Vite al limite: a 14 anni pesava oltre 100 kg poi il dramma. Oggi è così - #limite: #pesava #oltre #dramma. -

Ultime Notizie dalla rete : Vite limite

...sono le prospettive? Gli incendi sono un fenomeno di grande rilievo che condizioner le nostre... a differenza della mia, non danno per scontato il mondo ma pongono il tema dele del suo ...Il programma di Real Time si occupa dell'incredibile storia dell'uomo americano arrivato a pesare quasi 280 chili.alracconta come è cambiata la sua vita. La trasmissione del? L'articoloal: a 14 anni pesava oltre 100 kg, poi il dramma. Oggi è così proviene da Ultimaparola.com .Tra i percorsi più tumultuosi e complicati di Vite al limite c'è sicuramente quello di Irene Walker. Ecco che fine ha fatto e come sta oggi.Non tutti lo sanno. Durante il suo percorso a Vite al Limite, Holly Hager è dimagrita ben 100 kg. CLICCA . A Vite al Limite è dimagrita 100 kg, cosa fa oggi? Non soltanto, come dicevamo precedentement ...