Virtus Entella-Pescara, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di lunedì 11 ottobre 2021) Virtus Entella-Pescara in campo alle 21:00 di questa sera allo Stadio Comunale di Chiavari, nel match di chiusura dell’ottava giornata di Serie C del Girone B. Una sfida tra due compagini retrocesse dalla Serie B che vogliono lottare per il vertice, ma che scontano il problema dei troppi goal subiti. Entrambe, infatti, sono molto lontane dalla vetta del secondo raggruppamento della terza divisione di calcio italiana. Ad inizio anno, queste due compagini avrebbero dovuto competere per la vetta attualmente in mano alla Reggiana. Ecco le ultime dal match con le probabili formazioni, il pronostico e dove sarà possibile assistere in tv alla partita. Statistiche e curiosità di Virtus ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021)in campo alle 21:00 di questa sera allo Stadio Comunale di Chiavari, nel match di chiusura dell’ottava giornata diC del Girone B. Una sfida tra due compagini retrocesse dallaB che vogliono lottare per il vertice, ma che scontano il problema dei troppi goal subiti. Entrambe, infatti, sono molto lontane dalla vetta del secondo raggruppamento della terza divisione di calcio italiana. Ad inizio anno, queste due compagini avrebbero dovuto competere per la vetta attualmente in mano alla Reggiana. Ecco le ultime dal match con le, ile dove sarà possibile assistere in tv alla partita. Statistiche e curiosità di...

Advertising

spaziopescara : I convocati di mister Auteri per Virtus Entella - Pescara: Tornano Veroli e Pompetti. Assenti Di Gennaro, Drudi,… - NotizieAbruzzo : Diretta Virtus Entella – Pescara: dove vedere la partita in tv e streaming - CRAPiemonteVA : In #SerieC Eugenio Scarpa di #Collegno, con l'aa Sergiu Petrica Filip di #Torino, dirigerà Virtus Verona-Triestina.… - NotizieAbruzzo : Biglietti Virtus Entella – Pescara: prezzi e informazioni - VoceGiallorossa : ??Zaniolo al Centro Sportivo della @V_Entella: 'È sempre bello rivederti' #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA -