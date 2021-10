Violenze a Roma e Milano, Berlusconi telefona a Meloni e Salvini (Di lunedì 11 ottobre 2021) Milano – “Ho avuto un colloquio telefonico con Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Al centro della conversazione la condanna per le Violenze perpetrate a Roma come a Milano, di ogni colore, a danno del sindacato e delle forze dell’ordine e la necessità di una posizione – unitaria – del centrodestra in vista dei prossimi appuntamenti parlamentari e dei ballottaggi”. Lo scrive, sulla sua pagina Facebook, il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 11 ottobre 2021)– “Ho avuto un colloquio telefonico con Giorgiae Matteo. Al centro della conversazione la condanna per leperpetrate acome a, di ogni colore, a danno del sindacato e delle forze dell’ordine e la necessità di una posizione – unitaria – del centrodestra in vista dei prossimi appuntamenti parlamentari e dei ballottaggi”. Lo scrive, sulla sua pagina Facebook, il presidente di Forza Italia, Silvio. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - riotta : I guru no green pass tacciono furbi dopo l'attacco di Roma che li vede maestrini, il Fatto liquida le violenze fasc… - NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - SilviaNicolucci : RT @Open_gol: L'agente si è presentato spontaneamente in questura a Roma dopo che il video delle violenze è diventato virale - scherzilla : RT @VittorioSgarbi: #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non hanno n… -