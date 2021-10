Villa e grotte di Nerone, volontari in azione contro gli ‘zozzoni’: domenica prossima si replica a Torvaianica (Di lunedì 11 ottobre 2021) Successo quello di domenica mattina per la giornata dedicata alla pulizia delle spiagge, organizzata dall’Organizzazione di volontariato per la difesa diretta della flora e fauna acquatica Care The Oceans in collaborazione con la ONLUS Creature del Mare. A partire dalle ore 10,00, con punto di ritrovo in piazza caduti di Nassiriya ad Anzio, i volontari si sono messi al lavoro, con sacchi e guanti, per pulire dai rifiuti la spiaggia libera tra la Villa di Nerone e le grotte di Nerone. A detta degli organizzatori questa é stata certamente un’iniziativa importante, che vede legate le istituzioni comunali, le quali hanno concesso il gratuito patrocinio, e i cittadini volontari che si sono dati appuntamento per lanciare un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 ottobre 2021) Successo quello dimattina per la giornata dedicata alla pulizia delle spiagge, organizzata dall’Organizzdiato per la difesa diretta della flora e fauna acquatica Care The Oceans in collaborcon la ONLUS Creature del Mare. A partire dalle ore 10,00, con punto di ritrovo in piazza caduti di Nassiriya ad Anzio, isi sono messi al lavoro, con sacchi e guanti, per pulire dai rifiuti la spiaggia libera tra ladie ledi. A detta degli organizzatori questa é stata certamente un’iniziativa importante, che vede legate le istituzioni comunali, le quali hanno concesso il gratuito patrocinio, e i cittadiniche si sono dati appuntamento per lanciare un ...

Advertising

CorriereCitta : Villa e grotte di Nerone, volontari in azione contro gli ‘zozzoni’: domenica prossima si replica a Torvaianica - Elbareport : Importante lavoro di scavo archeologico: Chiusa per tre giorni la Villa delle Grotte - Elbareport - Quotidiano di i… - CCSturismo : RT @GrandeOrienteit: Oggi 10 ottobre, a #Genova l’ultima visita guidata della stagione con la direttrice per scoprire i significati esoteri… - ademofonti : RT @GrandeOrienteit: Oggi 10 ottobre, a #Genova l’ultima visita guidata della stagione con la direttrice per scoprire i significati esoteri… - bisisiena : RT @GrandeOrienteit: Oggi 10 ottobre, a #Genova l’ultima visita guidata della stagione con la direttrice per scoprire i significati esoteri… -