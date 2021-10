VIDEO Italia, Mancini sicuro: “Con la Svizzera la gara più importante dell’anno” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo la vittoria contro il Belgio per 2-1 nella finale 3°/4° posto di Nations League, Roberto Mancini, pensa già al prossimo obiettivo Leggi su mediagol (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo la vittoria contro il Belgio per 2-1 nella finale 3°/4° posto di Nations League, Roberto, pensa già al prossimo obiettivo

Advertising

ItaliaViva : Riprenderemo il camper e gireremo tutta l'Italia, provincia per provincia. Il camper sarà il simbolo della nostra r… - alex_orlowski : Rischio di attentati? Si! Questo video INEDITO in Italia si intervista un soldato spagnolo membro di un gruppo nazi… - rulajebreal : In Italia i politici si svegliano solo quando le minacce diventano violenza come l’assalto dei Fascisti a Roma e Wa… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: VACCINI: IL FLOP DEL PIANO PER L'INDIPENDENZA DELL'ITALIA Stanziati 200 milioni ma ad oggi la capacità produttiva è 'p… - umbertosimone1 : RT @alexbardi22: Esiste il fascismo in Italia? Certo, quello di una #polizia che manganella e prende a calci i manifestanti pacifici, che i… -