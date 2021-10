VICEQUESTORE ANTI-GREEN PASS NEL SINDACATO DI POLIZIA Schilirò Dirigente Nazionale COSAP

(Di lunedì 11 ottobre 2021) In copertina ilNunzia Alessandrae il segretarioSergio Scalzo di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: articolo di Gospa News IlNunzia Alessandraè divenuta famosa tra i contestatori delper essere salita sul palco durante una manifestazione tenutasi in piazza San Giovanni a Roma per leggere la … proviene da Database Italia.

... dove pare che fosse da tempo consentito l'ingresso anche a clienti non in regola con le norme... guidati dalElena Peruffo, insieme alle fiamme gialle del maggiore Alberto Potenza e ...Tra i cori inneggianti Nunzia Schilirò, ildi Roma a rischio di provvedimento disciplinare per il suo intervento a Roma una settimana fa, anche insulti anche agli agenti schierati. L'..."Come cittadina e come sindacalista, chiedo l'immediata punizione dei poliziotti che hanno picchiato i manifestanti senza alcuna provocazione". Il vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò, finita al ce ...Selvaggia Lucarelli ha sferrato un duro attacco al giornalista e conduttore tv Massimo Giletti poiché non ha affrontato il caso Luca Morisi.