Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2021 ore 08 | 45

(Di lunedì 11 ottobre 2021)11 OTTOBREORE 08.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E ARDEATINA IN ESTERNA TRA AURELIA E TIBURTINA SULLA DIRAMAZIONENORD UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGHNI, IN DIREZIONE VERSO IL RACCORDO CODE INTERESSANO IL TRATTO URBANO DELLA A24 VERSO IL CENTRO E IN USCITA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST E DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO ALTRE CODE SULLA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E IN PROSSIMITA’ DI VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA ...