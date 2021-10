Vi racconto Alberto Brandani, il fanfaniano. Il ricordo di Follini (Di lunedì 11 ottobre 2021) ricordo con amicizia e con dolore Alberto Brandani, scomparso dopo un lungo, sofferto, impavido e discretissimo combattimento contro la malattia. Egli era un democristiano toscano, e già la cosa sembrava destinarlo a una certa difficoltà. Ed era un figlio della prima Repubblica, di quelli che riconoscevano con una certa fatica e un’intima sofferenza l’avvento della “Seconda”. Ma per quanto l’onda del tempo si infrangesse così spesso sulla barriera dei suoi convincimenti egli non rinunciava mai a vivere fino in fondo le stagioni che la vita (e la politica) gli riservavano. Ai tempi dell’Udc lo designai per il consiglio di amministrazione dell’Anas. Il suggerimento mi venne da Cesa, e sulle prime lo accolsi con un briciolo di diffidenza. Sbagliando, perché poi Alberto svolse quel ruolo con scrupolo professionale e ... Leggi su formiche (Di lunedì 11 ottobre 2021)con amicizia e con dolore, scomparso dopo un lungo, sofferto, impavido e discretissimo combattimento contro la malattia. Egli era un democristiano toscano, e già la cosa sembrava destinarlo a una certa difficoltà. Ed era un figlio della prima Repubblica, di quelli che riconoscevano con una certa fatica e un’intima sofferenza l’avvento della “Seconda”. Ma per quanto l’onda del tempo si infrangesse così spesso sulla barriera dei suoi convincimenti egli non rinunciava mai a vivere fino in fondo le stagioni che la vita (e la politica) gli riservavano. Ai tempi dell’Udc lo designai per il consiglio di amministrazione dell’Anas. Il suggerimento mi venne da Cesa, e sulle prime lo accolsi con un briciolo di diffidenza. Sbagliando, perché poisvolse quel ruolo con scrupolo professionale e ...

