Vi prego, non mentite sugli esami all’università. Non trasformate una bugia in tragedia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Santo cielo, ancora una volta. Anche oggi mi tocca di leggere nella cronaca della mia città: uno studente, che ha fatto credere ai suoi di aver dato tutti gli esami, li invita alla sua inesistente laurea e si uccide. Magari una notizia così sfugge al lettore medio, ma non a me, anche perché venni sfiorato da un episodio che poteva finire nello stesso modo. Fu tanti anni fa; un laureando molto educato e gentile svolse una discreta ricerca di tesi sotto la mia direzione, poi sparì. Avevo il suo numero di casa e dopo qualche settimana telefonai: aveva avuto qualche problema in famiglia, avrebbe presto completato e finito di scrivere. Passarono mesi, ritelefonai: aveva trovato un lavoro che lo impegnava ma senz’altro avrebbe finito gli studi, si scusava tanto. Altri mesi, ritelefonai e trovai la madre; questa mi chiese in tono accorato quale fosse la vera situazione. Mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Santo cielo, ancora una volta. Anche oggi mi tocca di leggere nella cronaca della mia città: uno studente, che ha fatto credere ai suoi di aver dato tutti gli, li invita alla sua inesistente laurea e si uccide. Magari una notizia così sfugge al lettore medio, ma non a me, anche perché venni sfiorato da un episodio che poteva finire nello stesso modo. Fu tanti anni fa; un laureando molto educato e gentile svolse una discreta ricerca di tesi sotto la mia direzione, poi sparì. Avevo il suo numero di casa e dopo qualche settimana telefonai: aveva avuto qualche problema in famiglia, avrebbe presto completato e finito di scrivere. Passarono mesi, ritelefonai: aveva trovato un lavoro che lo impegnava ma senz’altro avrebbe finito gli studi, si scusava tanto. Altri mesi, ritelefonai e trovai la madre; questa mi chiese in tono accorato quale fosse la vera situazione. Mi ...

Advertising

PBPcalcio : Vi prego #Whatsapp e #Instagram non tornate mai più. - g_silvestro1 : RT @a_den2017: ???????? Vi prego aiutiamoli, hanno solo 5 mesi e stanno per essere trasferiti in un canile da cui non usciranno mai più! Non co… - LuciaBusato : RT @a_den2017: ???????? Vi prego aiutiamoli, hanno solo 5 mesi e stanno per essere trasferiti in un canile da cui non usciranno mai più! Non co… - NataAlbertoni : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO ?????? AIUTIAMO CHI AIUTA ,INFO ?? - joongsvnrise : RT @GVCCILOUIS: Una mia amica non è partita in Erasmus perché il fidanzato non vuole?????????? Madre mia fammi stare zitta ti prego perché potr… -