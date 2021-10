Verratti promette | “Chiuderò la carriera al Pescara”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Marco, nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di France Info, ha parlato anche del suo futuro. Il centrocampista classe 1992 ha affermato che prima di ritirarsi tornerà ad indossare la maglia del. Di seguito le sue parole: “Mi resta ancora un po’ di tempo, quello che so è che rimarrò sempre qui. Prima di ritirarmi tornerò al, lo farò per i miei amici e la mia famiglia. E poi perché lì c’è il mare e la montagna”. Foto: Sito PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Verratti promette

alfredopedulla.com

'Mi resta un po' di tempo ancora, ma quello che so è che rimarrò sempre qui ' . Così Marco, che in un'intervista rilasciata a France Infoamore eterno al Psg : il suo contratto scade nel 2024, ma l'Azzurro vuole rimanere fino al momento del ritiro, prima di tornare a ......Commissario Tecnico Roberto Mancini sfideranno le Furie Rosse spagnole in una partita che... ITALIA , 4 - 3 - 3: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson;, Jorginho, Barella; ...Mi resta un po’ di tempo ancora, ma quello che so è che rimarrò sempre qui“. Così Marco Verratti, che in un’intervista rilasciata a France Info promette amore eterno al Psg: il suo contratto scade nel ...Missione compiuta per l'Italia che termina al terzo posto la seconda edizione della Nations League. Gli azzurri superano 2-1 il Belgio, stesso punteggio del 2 luglio scorso nei quarti di finale degli ...