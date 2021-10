Vera Miales modella, Instagram, età, lavoro, fidanzata Amedeo Goria, figli e Grande Fratello Vip (Di lunedì 11 ottobre 2021) Scopriamo tutto su Vera Miales, fidanzata di Amedeo Goria del Grande Fratello Vip 6, dalle origini alla presunta gravidanza. Nella L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di lunedì 11 ottobre 2021) Scopriamo tutto sudidelVip 6, dalle origini alla presunta gravidanza. Nella L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

GrandeFratello : Stasera ci sarà il tanto atteso confronto tra Amedeo e Vera Miales. Cosa succederà? Lo scopriremo questa sera su… - Nadia__Rossi : RT @GrandeFratello: Stasera ci sarà il tanto atteso confronto tra Amedeo e Vera Miales. Cosa succederà? Lo scopriremo questa sera su #Canal… - chiclei : Vera Miales incinta chi è la fidanzata di Amedeo Goria - - Lukinoo1518 : Ma Vera Miales non è che è incinta di un altro e non di Goria come fa credere @GrandeFratello #GFVIP #Canale5 - Lukinoo1518 : RT @pomeriggio5: ??Questa sera Vera Miales avrà un incontro con Amedeo Goria ??#Pomeriggio5 #GFVIP -