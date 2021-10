Ventura | ”Il Napoli incontra un Torino molto aggressivo e che non fa giocare”

(Di lunedì 11 ottobre 2021): “grande banco di prova per gli azzurri. Osimhen? Già dall’anno scorso dicevo che era un acquisto straordinario” Gian Piero, allenatore, è intervenuto a Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, per parlare di, di Juric, Osimhen e della Nazionale. Queste le sue parole: I GIOVANISSIMI POSSONO? “Giovanissimi che possonotitolari? La qualità serve ma anche il coraggio di farli. -afferma-Nel campionato italiano c’è però una pressione decisamente diversa rispetto ai campionati stranieri. Se fa due partite sbagliate è da rimandare nelle giovanili, in Italia manca un po’ di equilibrio. Il ...

... in consiglio comunale insieme al collega Donato Pessolano, risultato il primo degli eletti nel nuovo movimento politico, fondato in occasione dell'addio alla maggioranzadi, Pessolano,...Non sappiamo dove: mi piacerebbe, ma sento parlare anche di altre realtà. Come mai non mi chiede chi ha scelto? Perché nessuno lo ha fatto'. Candiderete quindi qualche città italiana ...A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Gian Piero Ventura, allenatore: "Giovanissimi che possono giocare titolari? La qualità serve ma anche il coraggio di farli ...MADDALONI (CE). Bastano quarantacinque minuti alla Maddalonese per archiviare la pratica Pianura Nord e centrare il terzo successo stagionale. Ottima ...