“Venezia a Napoli. Il cinema esteso”, apertura con Mario Martone: 30 film e 40 ospiti (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – Un viaggio nel cinema dal mondo. Da oltre 10 Paesi arrivano 30 opere e più di 40 ospiti tra registi, attori e personalità della cultura per l’undicesima edizione di “Venezia a Napoli. Il cinema esteso”, la rassegna cinematografica ideata e diretta da Antonella Di Nocera, che accoglie per 6 giorni, da martedì 19 a domenica 24 ottobre 2021, le nuove narrazioni provenienti dalla 78. Mostra del cinema di Venezia. Al centro del programma: cinematografie da Francia, Spagna, Russia, Bolivia, Romania, Siria, Ucraina, Lituania, Taiwan e altri Paesi con i loro inediti orizzonti, una particolare attenzione allo sguardo delle autrici e ai temi al femminile, titoli indipendenti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 5 minuti– Un viaggio neldal mondo. Da oltre 10 Paesi arrivano 30 opere e più di 40tra registi, attori e personalità della cultura per l’undicesima edizione di “. Il”, la rassegnatografica ideata e diretta da Antonella Di Nocera, che accoglie per 6 giorni, da martedì 19 a domenica 24 ottobre 2021, le nuove narrazioni provenienti dalla 78. Mostra deldi. Al centro del programma:tografie da Francia, Spagna, Russia, Bolivia, Romania, Siria, Ucraina, Lituania, Taiwan e altri Paesi con i loro inediti orizzonti, una particolare attenzione allo sguardo delle autrici e ai temi al femminile, titoli indipendenti ...

Advertising

SquawkaNews : 2021/22 Serie A points: 21 - Napoli 20 19 - Milan 18 17 - Inter 16 15 - Roma 14 13 12 - Fiorentina 11 - Lazio, Juv… - anteprima24 : ** “#Venezia a ##Napoli. Il #Cinema esteso”, apertura con Mario Martone: 30 #Film e 40 #Ospiti **… - TgrRaiVeneto : Nella terza giornata i lagunari cadono in casa contro la Virtus Bologna, i trevigiani perdono a Napoli. In A2 prima… - Man115tn1 : RT @titrasporto: Se arrivi in #aeroporto a #Venezia prenota in tempo il tuo #ncc #taxi #tampone o #greenpass #conegliano #vittorioveneto #… - GiuseppeAllett1 : trovi i miei #articoli su #academia ;) Sei gallerie che dovresti conoscere in Messico -