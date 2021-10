Vaticano, il Papa nomina mons. Ravelli Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie (Di lunedì 11 ottobre 2021) Città del Vaticano – Papa Francesco ha nominato Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie e Responsabile della Cappella Musicale Pontificia il Reverendissimo mons. Diego Giovanni Ravelli, finora Capo Ufficio nell’Elemosineria Apostolica e Cerimoniere Pontificio. Ravelli succede a mons. Guido Marini, recentemente nominato Vescovo di Tortona dallo stesso Pontefice. mons. Diego Giovanni Ravelli è nato il 1° novembre 1965 a Lazzate. Ordinato presbitero per l’Associazione Clericale Pubblica Sacerdoti di Gesù Crocifisso nel 1991, incardinandosi poi nella Diocesi di Velletri-Segni. Ha conseguito nel 2000 un Diploma in Metodologia ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 11 ottobre 2021) Città delFrancesco hatoe Responsabile della Cappella Musicale Pontificia il Reverendissimo. Diego Giovanni, finora Capo Ufficio nell’Elemosineria Apostolica e Cerimoniere Pontificio.succede a. Guido Marini, recentementeto Vescovo di Tortona dallo stesso Pontefice.. Diego Giovanniè nato il 1° novembre 1965 a Lazzate. Ordinato presbitero per l’Associazione Clericale Pubblica Sacerdoti di Gesù Crocifisso nel 1991, incardinandosi poi nella Diocesi di Velletri-Segni. Ha conseguito nel 2000 un Diploma in Metodologia ...

