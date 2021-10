Valutazioni su Italia-Svizzera, allarme campo Olimpico (Di lunedì 11 ottobre 2021) La partita Italia-Svizzera, decisiva per la qualificazione ai Mondiali del 20221, potrebbe non giocarsi allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 12 novembre, come da programma. A quanto si apprende la FIGC nei prossimi giorni effettuerà una serie di Valutazioni sul prato dell’Olimpico, per capire se sarà in grado di reggere vista la serie ravvicinata di partite di calcio e di rugby programmate proprio in quelle settimane. Giovedì 4 novembre è infatti in programma la partita di Conference League Roma-Bodo/Glimt, quindi sabato 6 novembre c’è il Test Match di Rugby Italia-All Blacks e domenica 7 la gara di campionato tra Lazio e Salernitana. Dalla Figc si precisa che Valutazioni su altri campi verranno fatte comunque solo se si capirà che l’Olimpico non ... Leggi su footdata (Di lunedì 11 ottobre 2021) La partita, decisiva per la qualificazione ai Mondiali del 20221, potrebbe non giocarsi allo Stadiodi Roma il prossimo 12 novembre, come da programma. A quanto si apprende la FIGC nei prossimi giorni effettuerà una serie disul prato dell’, per capire se sarà in grado di reggere vista la serie ravvicinata di partite di calcio e di rugby programmate proprio in quelle settimane. Giovedì 4 novembre è infatti in programma la partita di Conference League Roma-Bodo/Glimt, quindi sabato 6 novembre c’è il Test Match di Rugby-All Blacks e domenica 7 la gara di campionato tra Lazio e Salernitana. Dalla Figc si precisa chesu altri campi verranno fatte comunque solo se si capirà che l’non ...

