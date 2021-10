Vaccino Covid, Sun: “Mosca ha rubato formula AstraZeneca”. Cremlino replica (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Sun accusa: la Russia ha rubato la formula del Vaccino Oxford-AstraZeneca per poter realizzare il suo Sputnik. Lo scrive il tabloid britannico, che in esclusiva rivela che i servizi di intelligence di Londra hanno informato il governo di avere le prove che una spia di Mosca ha sottratto dati fondamentali per la realizzazione del Vaccino. Il siero russo, del resto, fanno notare gli 007 britannici, usa una tecnologia simile a quella del Vaccino sviluppato dall’Università di Oxford insieme ad AstraZeneca. Secondo quanto riferito dal tabloid, il furto dei dati sarebbe stato eseguito di persona da un unico agente russo. Già lo scorso anno, l’intelligence britannica si era detta sicura a “più del 95 per cento” che hacker sponsorizzati dal ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Sun accusa: la Russia haladelOxford-per poter realizzare il suo Sputnik. Lo scrive il tabloid britannico, che in esclusiva rivela che i servizi di intelligence di Londra hanno informato il governo di avere le prove che una spia diha sottratto dati fondamentali per la realizzazione del. Il siero russo, del resto, fanno notare gli 007 britannici, usa una tecnologia simile a quella delsviluppato dall’Università di Oxford insieme ad. Secondo quanto riferito dal tabloid, il furto dei dati sarebbe stato eseguito di persona da un unico agente russo. Già lo scorso anno, l’intelligence britannica si era detta sicura a “più del 95 per cento” che hacker sponsorizzati dal ...

Advertising

forza_italia : La violenza non ferma il Covid. Il vaccino e il green pass sì! - DavidPuente : La foto è stata condivisa in un gruppo privato che sostiene un medico noto e seguito negli ambienti No Vax. Il padr… - MedicalFactsIT : ??Online la lezione di @RobertoBurioni a @chetempochefa?? ??il #vaccino contro il #Covid protegge anche chi non lo ha… - defiunicorn : RT @defiunicorn: @Corriere @ladyonorato L'ex Ministro Roberto Castelli rivela i problemi avuti dopo il vaccino Covid: 'Sono vittima del #… - enricovik : RT @paciolla_sabino: Cari amici, vi consiglio la lettura di questo articolo. Tanti di quei cattolici che sono stati costretti a vaccinarsi… -