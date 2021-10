Vaccino Covid e antinfluenzale insieme, via libera dell’Oms (Di lunedì 11 ottobre 2021) Vaccino Covid e antinfluenzale insieme, arriva l’ok del del comitato di esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità sulle vaccinazioni (Sage). “Evidenze” pur “limitate sulla co-somministrazione di vaccini influenzali stagionali inattivati con vaccini Covid-19 non hanno mostrato un aumento degli eventi avversi”, viene indicato dopo l’ultima riunione. E “poiché le fasce d’età adulta alle quali viene” tradizionalmente “raccomandata la vaccinazione contro l’influenza stagionale sono anche a rischio di sviluppare Covid grave”, per il Sage “la somministrazione contemporanea di un Vaccino antinfluenzale inattivato e di qualsiasi Vaccino Covid-19 autorizzato dall’Oms per l’uso di emergenza è accettabile e massimizzerà ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 ottobre 2021), arriva l’ok del del comitato di esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità sulle vaccinazioni (Sage). “Evidenze” pur “limitate sulla co-somministrazione di vaccini influenzali stagionali inattivati con vaccini-19 non hanno mostrato un aumento degli eventi avversi”, viene indicato dopo l’ultima riunione. E “poiché le fasce d’età adulta alle quali viene” tradizionalmente “raccomandata la vaccinazione contro l’influenza stagionale sono anche a rischio di svilupparegrave”, per il Sage “la somministrazione contemporanea di uninattivato e di qualsiasi-19 autorizzato dall’Oms per l’uso di emergenza è accettabile e massimizzerà ...

Advertising

forza_italia : La violenza non ferma il Covid. Il vaccino e il green pass sì! - DavidPuente : La foto è stata condivisa in un gruppo privato che sostiene un medico noto e seguito negli ambienti No Vax. Il padr… - fanpage : L'iniziativa arriva a due giorni dalla manifestazione No Green Pass di Roma e il primo firmatario è Matteo Bassetti - infoitsalute : Terza dose vaccino anti Covid in Emilia Romagna: a chi spetta e quando - lindaeciao : RT @DipRoss: @soniabetz1 @GiuseppeConteIT Voglio sperare che #Conte vi avrebbe convinto al vaccino,perché,francamente,non sì può non vedere… -