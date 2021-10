Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia, regione per regione (Di martedì 12 ottobre 2021) Popolazione vaccinata La quota di popolazione Italiana che ha ricevuto una dose di Vaccino o ha completato il ciclo vaccinale, in assoluto e per le varie fasce di età. Leggi su tg24.sky (Di martedì 12 ottobre 2021) Popolazione vaccinata La quota di popolazionena che ha ricevuto una dose dio ha completato il ciclo vaccinale, in assoluto e per le varie fasce di età.

Advertising

forza_italia : La violenza non ferma il Covid. Il vaccino e il green pass sì! - fanpage : L'iniziativa arriva a due giorni dalla manifestazione No Green Pass di Roma e il primo firmatario è Matteo Bassetti - LiciaRonzulli : Sono circa 750 milioni di euro all’anno in prospettiva: costi che pagano gli italiani sotto forma di tasse per il c… - ValentMihai : @MichelaMeloni1 La persona in questione ha preso il covid avendo fatto prima le due dosi di vaccino. - DavideLicari4 : @ANNA_MARIA_NOTO Si in un certo senso, ma chiaramente i decessi per via del vaccino sono davvero una percentuale e… -