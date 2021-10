Vaccino, Costa: "Nessuna ipotesi obbligo terza dose" (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Alimentare il dibattito sull'obbligo vaccinale non aiuta a convincere i cittadini ancora indecisi. Più utile è invece provare a dialogare con questi cittadini e far comprendere attraverso le evidenze scientifiche la validità dei vaccini", ha detto il sottosegretario alla salute Leggi su rainews (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Alimentare il dibattito sull'vaccinale non aiuta a convincere i cittadini ancora indecisi. Più utile è invece provare a dialogare con questi cittadini e far comprendere attraverso le evidenze scientifiche la validità dei vaccini", ha detto il sottosegretario alla salute

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Costa Green pass, Costa: 'Col nuovo anno potrebbe essere rivisto e ridotto' Secondo Costa a fine anno si farà il punto della situazione visto che in Italia è stato aperto ... Nel momento in cui sosteniamo quotidianamente che il vaccino è la via d'uscita dalla pandemia dobbiamo ...

Brasile, Bolsonaro 'no vax' e 'no green pass': niente stadio 'Ho più anticorpi di chiunque abbia preso il vaccino', ha aggiunto Bolsonaro, che ha contratto la ... Il leader di estrema destra è a Guarujà, sulla costa di San Paolo, per trascorrere qualche giorno di ...

Vaccino, Costa: "Nessuna ipotesi obbligo terza dose" Rai News Vaccino, Costa: "Nessuna ipotesi obbligo terza dose" "Alimentare il dibattito sull'obbligo vaccinale non aiuta a convincere i cittadini ancora indecisi. Più utile - ha detto - è invece provare a dialogare con questi cittadini e far comprendere attravers ...

BRASILE, Bolsonaro non vaccinato, fermato allo stadio (ANSA) - BRASILIA, 11 OTT - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha dichiarato di non aver potuto vedere una partita di calcio in uno stadio dello Stato di San Paolo perché per ...

