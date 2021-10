Advertising

FirenzePost : Vaccini: superato l’80% della popolazione over12, lo annuncia Figluiolo - dolores20943592 : RT @felicedavanzo: #Controcorrente @BelpietroTweet dice che abbiamo superato l'80% e #Bregliasco 'bisogna fare di piu' traduco per i benpen… - Pasqual01029538 : @francescotizia1 @la_kuzzo Vaccini che hanno superato la fase di sperimentazione genia - manu_etoile : RT @felicedavanzo: #Controcorrente @BelpietroTweet dice che abbiamo superato l'80% e #Bregliasco 'bisogna fare di piu' traduco per i benpen… - maryrita52 : RT @felicedavanzo: #Controcorrente @BelpietroTweet dice che abbiamo superato l'80% e #Bregliasco 'bisogna fare di piu' traduco per i benpen… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini superato

Il Sole 24 ORE

Covid ogni anno? Allora passiamo a mix"/ In Usa si valuta nuova strategia CAMPAGNA ... " Le categorie indicate sono molte, alcune non hanno ancorai sei mesi dal completamento del ...Sono 86.201.755 isomministrati complessivamente in Italia, secondo il report del Governo ... dapprima fissato per il 30 settembre e poi per la seconda metà di ottobre, è statonella ...è stata superata dalla buona notizia di poter contare su 3 mesi in più, almeno, di validità. Come leggere le date di scadenza Anzitutto, una piccola precisazione: sui vaccini non è indicata una data ...L’Asp ha reso noto al sindaco Giuseppe Ippolito che nel Comune di Santa Caterina è stata raggiunta la percentuale di vaccinati con le prime dosi dell’85,11% della popolazione. Il sindaco ha sottolinea ...