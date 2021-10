Vaccinazioni: al via la somministrazione concomitante antinfluenzale e terza dose anti Covid 19 (Di lunedì 11 ottobre 2021) L'Aquila - Dalla prossima settimana, così come stabilito dalle circolari nazionali, tutti coloro che saranno convocati per la somministrazione della terza dose del vaccino anti Covid 19, potranno scegliere di ricevere contemporaneamente anche il vaccino antinfluenzale. Lo comunica l'Assessorato alla Salute, specificando che la vaccinazione concomitante è riservata alle categorie indicate dalle disposizioni della Struttura commissariale nazionale, vale a dire ultra fragili, over 80 e personale sanitario. La stessa opportunità sarà garantita agli ospiti delle Rsa e delle residenze protette per anziani, nel corso delle sedute vaccinali che verranno effettuate all’interno delle strutture. terza dose e ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 11 ottobre 2021) L'Aquila - Dalla prossima settimana, così come stabilito dalle circolari nazionali, tutti coloro che saranno convocati per ladelladel vaccino19, potranno scegliere di ricevere contemporaneamente anche il vaccino. Lo comunica l'Assessorato alla Salute, specificando che la vaccinazioneè riservata alle categorie indicate dalle disposizioni della Struttura commissariale nazionale, vale a dire ultra fragili, over 80 e personale sanitario. La stessa opportunità sarà garta agli ospiti delle Rsa e delle residenze protette per anziani, nel corso delle sedute vaccinali che verranno effettuate all’interno delle strutture.e ...

