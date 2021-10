Usava i soldi dei conti correnti rubati per comprare dispositivi elettronici e farli rivendere in Russia: arrestata (Di lunedì 11 ottobre 2021) La donna riusciva a ottenere l’accesso ai conti bancari delle vittime, prelevando i fondi per acquistare smartphone ed altro materiale elettronico. Gli oggetti finivano poi in vendita in Russia, con l’illecito ricavato investito in criptovalute.... Leggi su dday (Di lunedì 11 ottobre 2021) La donna riusciva a ottenere l’accesso aibancari delle vittime, prelevando i fondi per acquistare smartphone ed altro materiale elettronico. Gli oggetti finivano poi in vendita in, con l’illecito ricavato investito in criptovalute....

Advertising

alesfree79 : @Potito40709597 @Lorenzo36522471 @LelloEsposito5 Ripeto, lei è costato alla comunità tanti soldi per essere curato… - ClaudeTadolti : @Capezzone @LaVeritaWeb E vediamoli pure da vicino sti 'pericolosi fascisti'... (è l'ennesima squallida opera di mi… - ella_ciaccia911 : @SaraRRSnow Poi Zafer invece?In che cosa sarà immischiato?io scioccata Che aveva sgamato la figlia in macchina..avr… - stefano_flare : RT @Sydwerehere: Si dimette il cancelliere austriaco Kurz Usava soldi pubblici per pagare sondaggi e spot di partito Naturalmente è un amic… - nicolaebasta : RT @Sydwerehere: Si dimette il cancelliere austriaco Kurz Usava soldi pubblici per pagare sondaggi e spot di partito Naturalmente è un amic… -