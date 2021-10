Usa | polizia trascina fuori dall’auto un afroamericano paraplegico tirandolo per i capelli | poi lo blocca a terra – Video

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Unvienetoe tenuto fermo ada agenti dellain Ohio. L’episodio è stato ripreso dalla body cam di un poliziotto. Secondo la sequenza filmata, Clifford Owensby, 39 anni, è stato fermato per un sospetto caso di droga. Gli viene chiesto di uscire l’auto ma Owensby dice che non può perché. Gli agenti si offrono di aiutarlo ma lui rifiuta. Dopo un’accesa discussione Owensby vienetoe uno degli agenti lo tira per ie lo costringe a. Nell’auto c’era anche un bambino di tre anni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : Nuovo video shock dagli Stati Uniti: nelle sequenze, riprese dalla bodycam di un poliziotto, un afroamericano parap… - eziomauro : Usa, video shock: la polizia trascina per i capelli, fuori dall'auto, un afroamericano paraplegico

Quando la polizia ha fermato e gli ha chiesto di scendere dall'auto ha detto di non potere ... L'ennesimo arresto controverso negli Stati Uniti è avvenuto nella città di Dayton, in ... Dopo un'accesa discussione Owensby viene trascinato fuori, uno degli agenti lo tira per i capelli, lo trascina e lo costringe a terra.